Konya’da trafo çalan hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

Konya’nın Hüyük ilçesinde kuyu pompalarını sağladığı enerji ile çalıştıran trafoyu çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, mahallenin bir süre susuz kalmasına neden oldu.

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Çavuş-İlmen Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve yerleşim merkezini besleyen derin kuyu pompalarını sağladığı enerji ile çalıştıran elektrik trafosu gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı.

Yaşanan hırsızlık olayı yerleşim merkezinin bir süre şebeke suyunun kesilmesine yol açarken, Çavuş Mahalle Muhtarlığının girişimi üzerine KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından adrese yeni trafo takılarak mahalleye yeniden su verildi. Jandarma ekipleri trafo hırsızlığı yaşanan adreste incelemede bulunurken olayın fail ya da faillerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Kovancı, hırsızlık olayının ardından taleplerini geri çevirmeyerek yeni trafo bağlayan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kovancı, trafo hırsızlığı olayının yerleşim merkezinde de şaşkınlık oluşturduğu, fail ya da faillerin en kısa zamanda yakalanacağına inandıklarını kaydetti. (İHA)



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