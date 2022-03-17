Köpek için tartıştığı çifte kurşun yağdıran kadın, gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3'üncü katta bulunan evinden iki tabanca ile çiftin üzerine kurşun yağdırdı. Yaralanan çift tedaviye alınırken, Z.G. isimli kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Akyazı Yeni Mahalle 5021 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Z.G.’ye ait köpek, yolda yürüyen H.S. ve B.S. isimli çifte saldırdı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.’ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3’üncü kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı.

GÖZALTINA ALINDI

H.S. ve B.S., mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çift, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, Z.G. isimli kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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