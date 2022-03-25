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Küçükçekmece’de taciz iddiasına dayak

Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darp etti. Şüpheli gözaltına alındı.

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Küçükçekmece’de taciz iddiasına dayak

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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