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Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

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Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi’nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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