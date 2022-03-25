Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi’nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Bardan çıkarılan grup silahla geri döndü: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı