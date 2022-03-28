Milyonluk vurgun yapmıştı, savcılığa gidip teslim oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde çok sayıda vatandaş ve firmayı dolandırarak kayıplara karışan kuyumcu, savcılığa giderek teslim oldu. Yüklü miktarda borcu olduğunu öne sürerek kaçtığını söylediği öğrenilen kuyumcu, ilk sorgusunun ardından tutuklandı.

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Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde kuyumculuk yapan Varol Ş., geçtiğimiz haftalarda yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karışmıştı. Varol Ş.’den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikâyetçi olmuştu. Kuyumcunun mağdur ettiği vatandaşların kendisini yıllardır tanıdığı, mahallenin esnafı olduğu için güvenip paralarını ve altınlarını emanet ettiği öğrenildi.

YÜKLÜ MİKTARDA BORCU VARMIŞ

Çok sayıda vatandaşı ve firmaları mağdur ederek kayıplara karışan Varol Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatılırken, firari kuyumcunun avukatı aracılığıyla savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Varol Ş.’nin bazı işadamlarından yüklü miktarda alacağı olduğu ve tahsil edemediği, bu nedenle böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığını söylediği, borçlarını ödeyebilecek alacak ve gayrimenkule sahip olduğunu ifade ettiği öne sürüldü.

VATANDAŞLARA MESAJ ATMIŞTI

Öte yandan kuyumcu Varol Ş.’nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, “Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim.

Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım” diye mesaj atmıştı

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Kuyumcu Varol Ş.’nin çok sayıda vatandaşı mağdur ederek kayıplara karışmasının bir benzeri de daha önce Gaziemir ilçesinde yaşanmıştı. İlçede kuyumculuk yapan ve çok sayıda vatandaşın altınını alıp kayıplara karışan Mehmet E., polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.

TUTUKLANDI

Savcılığa giderek teslim olan Varol Ş., ilk ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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