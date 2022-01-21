Muhtar isyan etti: Kombiyi sonuna kadar yakın diyen yalakaya ne oldu?

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş, gelen bin TL üzerindeki doğal gaz faturasına isyan etti. Akbaş, yaptığı paylaşımda hükümetin “dış güçler” söylemine atıfta bulunarak, "Ah dış güçler ah Allah sizi bildiği gibi yapsın amin.. Ulan hani o vanaları kombileri sonuna kadar açın diye haykıran yalaka ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Temel gıda ürünlerinden sonra elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar, vatandaşın belini büktü. Bu duruma İzmit’in Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş da isyan etti.

“HANİ O VANALARI AÇIN DİYEN YALAKA NE OLDU?”

Muhtar Akbaş, sosyal medyadan hükümetin “dış güçler” söylemine atıfta bulunarak, “Evet son İzgaz faturası. Eski faturam gördüğünüz gibi 545 TL.. Yenisi 1023 TL.. Olsun ne de olsa muhtar maaşına zam geldi. Ah dış güçler ah Allah sizi bildiği gibi yapsın amin. Daha bunun elektriği var. Ulan hani o vanaları kombileri sonuna kadar açın diye haykıran yalaka ne oldu?” diye tepki gösterdi.

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