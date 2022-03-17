O inşaat mühürlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koruma altında bulunan Akdeniz foklarının bulunduğu Küçükbük koyunda tonlarca moloz ve hafriyatı kamyon ve iş makinaları ile denize döken inşaat firması Bodrum Belediyesi tarafından mühürlenerek çalışmaları durduruldu. İnşaat şirketinin 400 kamyon hafriyatı denize döktüğü belirlendi. Şirkete 30 bin TL. para cezası kesildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan mahallesi Küçükbük Mevkii'nde yaklaşık bir haftadır iş makinaları ve kamyonlarla hafriyat ve molozları koruma altında bulunan Akdeniz foklarının yaşam alanı olan koyda denize döken ve Bodrum Kent Konseyi'nin üyeleri tarafından görüntülendikten sonra yasal işlem yapılan inşaat firmasına tepkiler bugünde devam etti.

İNŞAAT ALANI MÜHÜRLENDİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ilgili şirkete giderek tutanak tuttu, şirketin çalışmalarını mühürleyerek sonlandırdı. Bodrum Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada Küçükbük Mahallesi'nde, hafriyat ile denizi dolduran inşaat firmasının kanun dışı çalışması, belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle durdurulduğunu ve firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri iptal edildiği açıklandı.

400 KAMYON HAFRİYATI DENİZE DÖKMÜŞLER

Bölge sakinlerinin büyük tepkisini çeken olayla ilgili olarak Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ile Belediye Çevre Denetim Birimi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Küçükbük sahilinde dökülen hafriyat ve dolgunun tespitlerinin sürdüğü, yaklaşık 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirterek “Küçükbük'te özel bir inşaat firmasının yaptığı otel inşaatında kıyıda dolgu yapılmış. Hafriyat dolgusu kıyıya dökülmüş. Bununla ilgili ekiplerimiz çalışmayı durdurdu. Daha sonrasında cezai işlem uyguladık. Ayrıca İl Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza göndermek üzere tutanaklarımızı tuttuk. Bahse konu yerdeki hafriyat kaldırılana kadar da inşaat çalışmasını durdurduk.” dedi.

30 BİN TL. CEZA KESİLDİ

Denizi dolduran Özbek İnşaat Müteahhitik şirketine belediye tarafından 30 bin TL. cezai kesildiği belirtildiği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nünde konu ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

PARASI OLAN BODRUM'A HERŞEYİ YAPARIZ ZİHNİYETİNDEN VAZGEÇMELİ

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada

“Bodrum'a koşa koşa yatırıma gelen cebini dolarla dolduranlar bu ilçenin tarihine, kültürüne, doğasına, sosyal yapısına her türlü zararı verebilirim zihniyetinden kesinlikle vazgeçmeli. 5 bin yıllık tarihi kendi ve koyları korumak için her gün yeni bir saldırı yeni ihanetle karşı karşıyayız.

Bu sadece Bodrum'a değil ülkeye, doğaya ve bu kentin geleceğine yapılan bir ihanettir. İnşaatları yapıp milyonlarca doları cebine koyup buradan başka bir yere doğa katliamına gidenlere söylenecek elbette sözümü gösterilecek tepkimiz olacak.

Yargı yanına bu şirket ve benzerlerinin Bodrum'da barınmaması için ne gerekiyorsa yapacağız, cebine parasını doldurup gelen Bodrum'a her türlü kötülüğü yaparım zihniyetinden kurtulmalı. Sadece belediye değil devletin tüm kurumları bu ve benzer şirketlere gerekli yaptırımı uygulamalı” diye konuştu.

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