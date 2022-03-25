Böbrek mafyasının, ‘gelin damat’ oyunu

İstanbul'da 37 bin dolara böbrek nakli için anlaşan uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Endonezyalı Amroch Dıtya D., uzun zamandır böbrek yetmezliği hastalığı yaşıyordu. Böbreğini verecek birini arayan Amroch Dıtya D., Hindistan merkezli bir organ mafyasına ulaştı. Uluslararası ağı olan şebeke, böbreğini verecek bir kadınla anlaştı.

GELİN – DAMAT YALANI

Böbrek nakli yapılacak ülke olarak ise Türkiye belirlendi. Bu aşamada şebekenin Türkiye ayağındaki bir şüpheli devreye girdi. Şebeke etik kuruldan izin almak için bir plan yaptı. Amroch Dıtya D.'nin kardeşi ile böbreğini verecek kadın evli gibi gösterildi. Bunun için gelinlik ve damat kıyafeti ile fotoğraf bile çekildi.

‘KAYINBİRADERİM'

Yapılan hazırlıklar sonrasında, Amroch Dıtya D., kardeşi ve böbreğini verecek kadın İstanbul'a geldi. İstanbul'da Burçay Ç.'nin karşıladığı iddia edilen grup, işlemler için başvuruları gerçektirdi. Böbreğini verecek kadın etik kurula müracaatında “Kayın biraderim Amroch Dıtya D.'a böbreğimi vermek istiyorum” dedi. Evraklar ve fotoğraflar sebebiyle şüpheli bir durum olmadığı değerlendirilerek izin verildi.

‘NASIL KANDIRDIK' DEDİLER!

Ancak şüphelilerin aralarındaki konuşmasında “Etik kurulu nasıl kandırdık” dediğini duyan bir kişi durumu polise bildirdi. Bununu üzerine olayı araştıran polis, Amroch Dıtya D.'nin böbrek aldığı kişi ile akraba olmadığını tespit etti. Burçay B. ve Endonezyalı Ruhuan Hana isimli 2 kişinin Hindistan merkezli organ mafyasının üyeleri olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri, 2 şüpheli ve Amroch Dıtya D.'yı gözaltına aldı. Benzer yolla böbrek nakli yapılan Endonezyalı Dwı Satıro R. de gözaltına alındı.

ÜÇÜ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Amroch Dıtya D.'nın böbrek nakli için 37 bin dolar ödediği, diğer kişinin ise 30 bin dolar verdiği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüphelinin ise covid olduğu ve mahkemeye sevk edilmediği öğrenildi.

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