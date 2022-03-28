Şırıngalı çikolata davasında aile şikayetinden vazgeçti

Diyarbakır'da şırıngalı çikolatadan boğularak ölen 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi’nin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan üretici firma sahibi iki kardeş, ailenin şikâyetten vazgeçmesi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan üretici ve dağıtıcı firma sahibi dört sanığın yargılanmasına Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya katılan üretici firma sahibi U.Y ile S.Y adlı kardeşler savunmalarında “Gıda ve Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına gerekli üretim izinlerini almak için başvurduk.

Şırıngalı çikolata için Ticaret Bakanlığından oyuncak izni istedik, ancak oyuncak için gerekli vasıfları taşımayışı ve plastiğin içeriğindeki bazı kimyasalların zararlı bulunması nedeniyle oyuncak izni ve patenti verilmedi. Gıda Bakanlığı üretimin her aşamasında yüksek gıda mühendisi bulundurmak koşuluyla gıda izni verdi. Bizde üretime başladık. Beş işçimiz var. Bunlarla üretimi yapıyoruz.

Diyarbakır'a hiç satışımız olmadı. Başka firmalar üretip satmış olabilir. Biz malı üretip dağıtıcı şirkete veriyorduk. Çocukların ölümünden sonra iç piyasadaki tüm mallarımızı geri çektik. Üretimi de durdurduk. Ancak bu olaylar olana kadar piyasaya 11 milyon ürün sattık. Ailenin zararını karşılamak istiyoruz” dediler.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan dağıtıcı firma sahipleri H.T, K.T ve Y.T adlı kardeşler de, üretimin hiçbir aşamasında yer almadıklarını, sadece paketleme ve ambalaj işlemi bittikten sonra malı teslim alıp dağıtımını yaptıklarını ve suçsuz olduklarını iddia ettiler.

AİLE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İki yüksek gıda mühendisi, bir iş güvenliği uzmanı üç kişilik bilirkişi komisyonunca hazırlanan raporda, üretici firmanın olayda asli kusurlu olduğu bildirildi. Davaya müdahil olarak katılan Miraç Umut Bilgi'nin ailesi de şikâyetçi olmadıklarını ve davaya katılmak istemediklerini belirttiler.

ÜRETİCİ FİRMA SAHİPLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süre, delillerin toplanmış olması ve ailenin müdahil olarak davaya katılmaktan ve şikayetten vazgeçmeleri nedeniyle tutuklu iki kardeşin tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

MERDİVEN ALTI DEPODA BEŞ İŞÇİ TARAFINDAN ÜRETİLDİ

İddianamede, sık sık denetlenmesi gereken hijyen şartlarının olmadığı bir ortamda merdiven altı fason üretim yapıldığı, üretimin hiçbir aşamasında gıda mühendisi bulundurulmadığı bildirildi.

Üretici firma sahiplerinin bir depoda çalıştırdıkları beş işçi ile üretim yaptıkları ifade edildi. Oyuncak için Ticaret Bakanlığından talep edilen iznin uygun hijyen şartlarını taşımadığı için reddedilmesine rağmen üretime devam edilerek bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

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