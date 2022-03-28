Suçüstü yakalanınca altınları etrafa saçtılar, polis elektrikli süpürge ile toplandı

Afyonkarahisar’da baskın yiyen tarihi eser kaçakçıları yanlarından bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı iddia edilen mercimek büyüklüğündeki altınları etrafa saçarak kaçmaya çalıştılar. Polis kaçan şüphelileri yakalarken, etrafa saçılan ve altın olduğu iddia edilen objeleri ise elektrikli süpürgeyle topladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bingöl'den gelen iki kişinin yanlarında bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilogram altını satacakları yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Şüphelileri takibe alan ekipler pazarlık başlandığında baskın düzenledi. Polisleri fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken yanlarından bulunan altınları da etrafa saçtı.

Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.'yi yakalamayı başardı. Ardından da bir binanın bahçesine saçılan altınları karanlıkta toplamaya başladı. Ekipler sonrasında ise altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürge ile çekerek topladı. Ele geçirilen altınların gerçek olup olmadığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, şahısların altınları define kazısında bulduklarını ve 200 bin TL'ye satmak için Bingöl'den, Bolvadin'e geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Yozgat'ta bin 665 adet tarihi eser ele geçirildi

İlginizi Çekebilir Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Aydın Müze müdürü tutuklandı