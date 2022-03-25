Tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın cezası belli oldu!

Fatih’te aynı gün tanışıp arkadaş oldukları kişiyi evinde boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığı önce müebbet hapse çarptıran mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi.

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Fatih’te 28 Nisan 2021 günü, parkta tanışıp arkadaş olduğu Ahmet Özkul’un evine giderek, ellerini kazak ile bağladığı ve boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Ercan Morkoç’un müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Morkoç ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“BU OLAYIN MÜNFERİT BİR ADAM ÖLDÜRME OLAYI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ''

Duruşmada müştekiler avukatı Aker Çıtak, “Bu olayın münferit bir adam öldürme olayı olduğunu düşünmüyoruz, sanık telefon kullanan biri değildir. Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz'' dedi.

“ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM''

Tutuklu sanık Ercan Morkoç esasa ilişkin yaptığı savunmasında, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, ben korktuğum için daha önce söyleyememiştim. Ahmet isimli şahsın öldüğünü bilmiyordum. Kimseyi aramasın diye masada bulunan cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldım. Öldürme eylemini maktulün herhangi bir eşyasını almak için yapmadım. Pişmanım'' dedi.

“BÖYLE BİR OLAYIN OLMASINI İSTEMEZDİM”

Mahkemede son sözü sorulan sanık Ercan Morkoç, “Cezamı çekmeye razıyım. Pişmanım. Böyle bir olayın olmasını istemezdim'' ifadelerini kullandı. Sanık, son sözünü söylemesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme, sanık Ercan Morkoç'un ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın pişmanlığı, duruşmadaki olumlu hali ile tavrını da dikkate alarak cezasında indirim yaptı ve 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. İHA

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