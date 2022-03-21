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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 ilde 34 kişiyi gözaltına aldı.

Latif SANSÜR
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda aralarında müze müdürü ve yöneticilerin olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için ise operasyonlar sürdüğü öğrenildi.

OPERASYONDA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Polisin operasyonunda bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, aralarında ünlü İtalyan heykeltıraş Michelangelo'nun da eserlerinin olduğu 15 ve 18'inci yüzyıllara ait tarihi eserlerin de ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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