Vaka sayısının sıfırlandığı ilçede ilginç eğlence

Afyonkarahisar’ı Bayat ilçesinde hiç corona virüs vakanın kalmamasını kutlamak için hamamı düğün salonuna çeviren bir grup genç, canlı müzik eşliğinde hem keselendiler hem de oyun havası oynadılar.

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 2 yıldır corona virüs ile mücadele eden ilçe halkı hiç vakanın kalmamasının ardından rahat bir nefes aldı. Pandemi döneminde düğünlerini de sosyal mesafeyi koruyarak yapan ilçe halkı önümüzdeki düğün sezonuna daha rahat girmeyi amaçlıyor.

İlçede bulanan hamamı adeta bir düğün salonuna çeviren ilçedeki bir grup genç bir de müzisyen çağırdı. Hamamda bir yandan kese yaptıran gençler, bir yandan da canlı müzik eşliğinde oyun havası oynadılar. Göbek taşı etrafından daireler şeklinde gönüllerince eğlenen gençlerden bazıları da saunada terlemenin tadını çıkardı. İHA

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