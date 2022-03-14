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Van’da 6 organizatör tutuklandı

 Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

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Van’da 6 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 3 araca el konulurken, yakalanan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi. İHA

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