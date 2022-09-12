Otomobil üretimi ve ihracatı geriliyor

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotivde ihracatta yavaşlama artıyor. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ocak-ağustos dönemi verilerine göre, otomobil üretimi yüzde 3, ihracatı ise yüzde 7.2 oranında azaldı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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TİCARİLERDE ARTIŞ

Sektörün toplam ihracatı da bu dönemde yüzde 1 azaldı. Türkiye'nin en önemli ihraç pazarlarından birisi olan Avrupa'da durgunluğun artması ile ihracatın daha da azalacağı ifade ediliyor. Otomobil üretimi bu dönemde 496 bin 302 adetten, 339 bin 403 adet seviyesine geriledi. Yılın ilk sekiz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 833 bin 146 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adedi buldu. Ocak-ağustos döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 27 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 arttı. Yılın ilk 8 ayında otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 65,

kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 35 ve traktörde yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

‘Sıfır araç fiyatlarında artış devam edecek'

– Çip krizi bitmeden başlayan lojistik, hammadde ve enerji krizi otomotiv sektöründe fiyatların katlanarak artmasına neden oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde sıfır kilometre araç fiyatlarında artış oranının yüzde 50'ye yükseldiğini söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, önümüzdeki dönemde tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de sıfır araç fiyatlarının artacağını kaydetti. Yalçın ayrıca, artan sıfır kilometre araç fiyatlarının karşısında ÖTV'de matrah güncellemesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.