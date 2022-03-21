21 Mart ekinoksu nedir? Gece gündüz eşitliği ilkbahar ekinoksu ile gerçekleşiyor…

21 Mart ekinoksu ile gündüz ile gecenin eşit olması durumu yaşanıyor. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanan ekinoks ile 21 Mart günü 12 saat gündüz, 12 saat gece olur. 21 Mart ilkbahar ekinoksu gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

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Gündüz ile gecenin eşit olması durumu olarak bilinen ekinoks olayı yılda iki kez gerçekleşmektedir. 21 Mart ilkbahar ekinoksunda Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olurken, Kuzey Yarım Küre'de tam tersi oluyor.

GECE VE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.