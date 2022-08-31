25 saniyede bakterileri öldüren teknolojik bulaşık makinesi geliştirildi

Bir araştırmaya göre, fütüristik bir bulaşık makinesi teknolojisi yakında su, elektrik ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Almanya’daki Dortmund Teknik Üniversitesi ve Almanya Münih Teknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, bulaşıkları temizlemek için deterjan yerine aşırı ısıtılmış buhar kullanan bir bulaşık makinesi sisteminin simülasyonlarını gerçekleştirdiler.

Kızgın buhar, kaynar sudan elde edilen doymuş buharın ısıtılmasıyla üretilen son derece yüksek sıcaklıktaki bir çözümdür.

Daily Mail’in haberine göre, bilgisayar simülasyonlarının sonuçları, böyle bir bulaşık makinesinin sadece 25 saniyede bir tabaktaki bakterilerin yüzde 99’unu öldürebileceğini gösteriyor.

HENÜZ ÜRETİME BAŞLANMADI

Söz konusu bulaşık makinesi henüz yalnızca bir bilgisayar modeli olarak var ve fiziksel bir nesne değil, ancak araştırmacılar, çalışmalarının yeni nesil bulaşık makinelerinin geliştirilmesi için bir temel oluşturduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, Physics of Fluids’te yayınlanan makalelerinde, “Bulaşık makinelerinde kimyasal temizlik maddeleri kullanılmadan su tüketimini ve temizlik süresini azaltmanın bir yolu olarak aşırı ısıtılmış buharın kullanılması, restoranlar, oteller ve hastaneler için büyük bir gelecek potansiyeline sahip” dediler.

Geleneksel bulaşık makineleri, elektrik kullanan uzun devirler gerektirirler ve hem içeri hem dışarı pompalanan deterjan, su kaynaklarına salınarak çevreyi kirletir.

Araştırmacılar, aşırı ısıtılmış buharlı bulaşık makinelerinin daha etkili ve çevre dostu bir çözüm sağlayabileceğini iddia ediyor.



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