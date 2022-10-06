ABD, DJI’ı askeri şirketler listesine aldı

ABD Savunma Bakanlığı, Çinli sivil dron üreticisi DJI şirketini, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Halk Cumhuriyeti Askeri Şirketleri" listesine aldığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Haziran 2021’de yayımlanan, 47 şirketin yer aldığı ilk kısım listeye 13 şirketin olduğu ikinci kısım eklendi.

İkinci kısım listede dünyanın en büyük sivil dron üreticisi, Şınçın merkezli “DJI Innovation Technology” şirketi de yer aldı.

“ABD’de doğrudan veya dolaylı faaliyet yürüten Çinli askeri şirketlere” yer verilen listede DJI dışında, aralarında Çin’in en büyük genom bilimi şirketi BGI Genomics (BGI), Çin Ulusal Kimya Şirketi (ChemChina) ve altyapı imar şirketi Çin Devlet İnşaat Grubu’nun olduğu şirketler de bulunuyor.

Açıklamada, “Bakanlık, Çin’in, ülkenin sivil görüntü altındaki şirketlerinin, üniversitelerinin ve araştırma programlarının, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHOK), modernizasyon hedefleri doğrultusunda ileri teknoloji ve teknik uzmanlığa erişimini sağlamayı amaçlayan asker-sivil birleşmesi stratejisine ışık tutmaya ve karşı tedbirler almaya kararlıdır.” denildi.

ABD hükümetinin listedeki şirketlerle ilgili ilave tedbirler alma hakkının saklı olduğu, listenin güncellenmesine devam edileceği vurgulandı.

Açıklama, ABD hükümetinin son dönemde Çinli şirketlere devlet ve ordu bağlantılarını gerekçe göstererek getirdiği tedbir ve kısıtlamaların sonuncusu oldu.

Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası ile ilk kez 2019’da bakanlıklar arası Dış Yatırım Komitesine ulusal güvenliğe zarar veren yabancı yatırımların denetimi konusunda geniş yetkiler tanınmıştı.

Yasa kapsamında aralarında telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei’nin de bulunduğu 300’e yakın Çinli şirket, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat kontrol listesine alınmıştı.

YAPTIRIM LİSTESİNE GİRMİŞTİ

DJI, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Türk ve Müslüman azınlıkları hedef alan elektronik takip sistemlerine teknik destek verdiği gerekçesiyle ABD’nin 2021’de yaptırım listesine aldığı Çinli teknoloji şirketleri arasında yer almıştı.Piyasa araştırma şirketi DroneAnalyst’in verilerine göre, yaptırımlar öncesinde sivil dron satışlarında dünya pazarındaki payı yüzde 70’e yakın olan şirketin payı yüzde 54’e gerilemişti.

Şirket, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ürettiği sivil dronların çatışmalarda kullanıldığına dair iddiaların ardından nisanda bu ülkelerdeki operasyonlarını askıya almıştı. (AA)