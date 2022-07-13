ABD, iklim değişikliğinden kaynaklı zarar bakımından başı çekiyor

Ülkelerin iklim krizini körüklemedeki sorumluluğunu ölçen yeni bir analize göre, ABD, sera gazı emisyonlarının etkileri bakımından diğer ülkelere 1,9 trilyon dolardan fazla zarar verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Dartmouth Koleji tarafından yürütülen araştırmada, ABD, gezegeni ısıtan gazların devasa hacmi, sıcak hava dalgaları, mahsul kıtlığı ve diğer sonuçlar yoluyla, çoğunlukla fakir ülkelere büyük zararlar verdi.

Guardian’da yer alan habere göre, araştırma ABD’yi global hasar açısından Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya’nın önüne koyuyor.

Bu beş önde gelen ülke, iklim çöküşünü körükleyerek dünya çapında toplam 6 trilyon dolar veya yıllık küresel GSYİH’nin yaklaşık %11’ine neden oldu.

24 YIL BOYUNCA SÜRDÜRÜLEN BİR ARAŞTIRMA

Dartmouth araştırmacıları, bir ülkenin iklim krizine katkısının kesin etkisini belirlemek için emisyonlar, yerel iklim koşulları ve ekonomik değişiklikler gibi faktörleri gösteren bir dizi farklı modeli birleştirdi. İklim Değişikliği dergisinde yayınlanan araştırmayla 1990’dan 2014’e uzanan bir süre boyunca bu bağlantıları aradılar.

Buldukları şey, tehlikeli derecede dengesiz bir tabloydu. Kuzey Amerika ve Avrupa’dakiler gibi kuzey enlemlerindeki zengin ülkeler olan Kanada ve Rusya, daha uzun tarımsal büyüme mevsimlerinden yararlandı ve kışlar ısındıkça soğuktan ölümleri azalttı.

Tersine, tropik bölgelerde veya alçakta bulunan Pasifik adalarındaki daha fakir ülkeler, diğer uluslara en az zararı vermiş olsalar da, iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik zararın en büyük acısını çekiyorlar.

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