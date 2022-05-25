ABD Kongresi uzaylıları tartışıyor

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi kısa süre önce ABD hükümetinin tanımlanamayan hava olayları (UAP'ler) ile ilgili bilgilerine ilişkin bir duruşma düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Uzaylı iddiaları ABD Kongresi’ne taşındı. Böyle bir soruşturma, 50 yıldan daha uzun bir süre önce, tanımlanamayan uçan cisimlerin rapor edildiği Mavi Kitap Projesi adlı ABD Hava Kuvvetleri soruşturmasının bir parçası olarak gerçekleşti. Uzun zaman sonra yeniden uzaylıların Kongreye taşınması dikkat çekti.

Duruşmadaki tartışmalar, tanımlanamayan hava olaylarındaki nesnelerin potansiyel tehditleri etrafında dönüyor. Kamuoyuna açık ifadelerin hiçbiri, uzay aracının Dünya’ya düştüğü veya Dünya’yı ziyaret ettiği sonucunu desteklemiyor.

Donanma pilotları tarafından elde edilen hızlı hareket eden havadaki nesneleri gösteren görüntüler gözlemlendi. Ancak bu nesnelerin uzaylılara ait olduğunu ileri sürebilmek için bilim araçları kullanılarak geniş çapta incelemeler ve kanıtlar gerektiriyor.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Tim Burchett, duruşmada “uzaylılar Dünya’ya çarpmış olabilir ve ABD hükümeti bunu sadece örtbas ediyor olabilir mi” diye tepki gösterdi.

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