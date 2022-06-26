Kürtaj kararından sonra Google’dan çalışanlarına dikkat çeken e-posta

ABD, son günlerde kürtaj kararıyla çalkalanırken teknoloji devi Google'dan tepki gibi bir hamle geldi. Google, çalışanlarına gerekçe göstermeden yer değiştirebileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki kürtaj kararı ülkede pek çok kesimden tepkilerle karşılandı. Kadınların kürtaj haklarına yönelik federal korumaları bozan Yüksek Mahkeme kararının ardından, kurumlar ve işverenler, kuruluşlarında gebeliklerini sonlandırmak isteyen ancak kürtajı yasaklayan bir eyalette yaşayan kadınları destekleyecek yeni düzenlemeler için çabalıyor.

Google’ın çalışanlarına gönderdiği e-postada şu satırlara yer verildi: “Google çalışanlarını ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri desteklemek için, ABD sosyal yardım planımız ve sağlık sigortamız, bir çalışanın yaşadığı ve çalıştığı yerlerde mevcut olmayan eyalet dışı tıbbi prosedürleri kapsar. Google çalışanları ayrıca gerekçe göstermeden yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.”

Google bu değişiklikle beraber çalışanlarını kürtaj kararına karşı desteklemeyi hedefliyor. Milletvekilleri daha önce arama devini, kullanıcılar kürtaj klinikleri ve kürtaj hapı aradıklarında doğru sonuçlar vermesi için zorlamıştı. Kürtaj eylemcileri bazı sonuçların, kürtaj karşıtı kuruluşlar tarafından işletilen kriz gebelik sağlık merkezlerine işaret ettiğini belirtiyor.

KÜRTAJ KARARININ BOZULMASI

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadınlara kürtaj hakkı veren 1973 tarihli “Roe v. Wade” kararını bozdu. ABD mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir. Kürtaj hakkını düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilere iade edildi” ifadeleri kullanıldı.

Alınan yeni kararla birlikte ülkedeki eyaletler kürtajı kısıtlama, yasaklama ve suç sayma hakkına sahip oldu. Mahkemenin 50 yıllık Roe v Wade kararını geri çevirmesinin ardından eyaletlerin yaklaşık yarısının yeni kısıtlamalar veya yasaklar getirmesi bekleniyor. 13 eyalette 30 gün içinde kürtajın yasaklanması gündemde.

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