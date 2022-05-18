Abone kaybeden Netflix’te işten çıkarmalar başladı

Hızla abone kaybeden ve hisseleri düşen Netflix, yaklaşık 150 çalışanını işten çıkardı ve bazı projelerini askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Netflix, 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklamasından bir ay sonra yaklaşık 150 çalışanını işten çıkardı.

CNBC'nin haberine göre 11 bin çalışanı bulunan şirkette işten çıkarmaların çoğu ABD'de gerçekleşti. Netflix'ten bir yetkili, “Gelir artışımızdaki yavaşlama nedeniyle maliyetlerimizi de yavaşlatmak zorundayız. Bu nedenle ne yazık ki yaklaşık 150 kişi aramızdan ayrılıyor” dedi.

Business Insider da, 150 kişiye ek olarak Netflix'in animasyon stüdyolarında çalışan 70 ve sosyal medya platformlarında çalışan 60'tan fazla kişinin de işten çıkarıldığını aktardı. Platformun bazı animasyon projelerini de askıya aldığı belirtiliyor.

Netflix, 2022’nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklamıştı. Abone kaybı nedeniyle şirketin hisseleri ocaktan bu yana neredeyse yüzde 70 düştü.

Teknoloji sektörünün genelinde son dönemde hisselerdeki düşüş nedeniyle işe alımlar yavaşladı. Meta, Amazon ve Uber gibi şirketlerde de işe alımlar durdurulmuştu.

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