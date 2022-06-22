Akıllı bilekliklerle ilgili dikkat çekici araştırma: Covid-19’u tespit ediyor

Yapılan bilimsel bir araştırma akıllı saat ve takip cihazları kullananlarla ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Lichtenstein’da yapılan bir araştırma akıllı saat ve takip cihazları kullananlarla ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Yapılan araştırmada, bu tür cihazların kişinin verilerini analiz ederek Covid-19 bulaşıp bulaşmadığını semptomlardan önce anladığı ortaya çıktı. 51 yaşından 1163 katılımcının dahil olduğu araştırmada akıllı saat ve takip cihazlarının nefes, kalp atışı, kan değerleri ve beden ısısı gibi verileri kaydettiği hatırlatıldı. Araştırmada, “Bu tür bileğe takılan cihazlar, kişinin Covid-19 olduğunu semptomlardan önce anlayabiliyor” denildi.

BMJ Open isimli dergide yayınlanan araştırmada corona virüsünün kuluçka sürecinde de bedende bazı değişikliklere sebebiyet verdiği kaydedildi. Araştırmada, “Sonuç olarak bu tür cihazlar Covid-19 bulaşan kişilerin yüzde 68’ini semptom göstermeden iki gün önce tespit etmeyi başardı” denildi. Bu cihazların markaları ve modelleri ile ilgili bir bilgi ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

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