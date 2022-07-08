Enerji krizine yeni çözüm: Alman milletvekilleri tasarruf için sıcak su kullanmıyor

Alman parlamentosu, banyolara giden sıcak su kaynağını keserek ve mümkün olan her yerde ışıkları kapatarak ülkenin baş gösteren enerji krizinde üzerine düşeni yapmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle, Avrupa’daki enerji krizi büyürken, Almanya’nın kış boyunca gaz rezervlerini yeterli ölçüde toplayamayacağına dair artan endişeler var. Şu anda depolama tesislerinin yaklaşık yüzde 63’ü dolu, ancak bunları doldurmak giderek daha pahalı ve daha yavaş hale geliyor.

Gazın karnesine yönelik herhangi bir önlemin etkilerinden ilk etkilenenler “gerekli olmayan” sanayi şirketleri olurken, sıradan Almanların da etkilenmesi muhtemel.

Times’ta yer alan habere göre, milletvekillerinin halka bir örnek oluşturması bekleniyor, çünkü haneler kış boyunca gaz kıtlığı beklentisiyle olabildiğince fazla ısı ve güç tasarrufu yapmaya teşvik ediliyor.

Elektrik fiyatları bu hafta rekor seviyelere yükseldi ve pazartesi günü Rusya’nın, en önemli doğal gaz kaynaklarından biri olan Nord Stream 1 boru hattını en az on gün boyunca kapatması bekleniyor.

PLANA 736 MİLLETVEKİLİ VE 5 BİN PERSONEL DAHİL

Şansölye Olaf Scholz, faturaların, tipik dört kişilik bir aile için yılda yaklaşık 35 bin TL (2.000 €) kadar artabileceğini tahmin etmesiyle, keskin artışların “sosyal dinamit” olabileceği konusunda uyardı.

Ülkenin en büyük konut sahibi olan Vonovia, bugün kiracılarının termostatlarını geceleri maksimum 17C’ye düşüreceğini söyledi.

Berlin’in hükümet bölgesine dağılmış çeşitli parlamento binalarında çalışan 736 milletvekilinin ve yaklaşık 5.000 personelin enerji tüketimini azaltmak için özel bir plan hazırlandı.

Der Tagesspiegel’e sızdırılan bir taslağa göre, bir adım, banyo lavaboları için sıcak su sağlayan 1.800 anlık kazanın tamamının kapatılmasını içerecek. Yaz aylarında klima düşürülecek ve ısıtmadan tasarruf etmek için iç ortam sıcaklığı kışın 22 °C’den 20 °C’ye düşürülecek.

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