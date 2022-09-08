Amazon CEO’su, şirketin ofise dönme planı olmadığını açıkladı

Amazon CEO'su Andy Jassy, yaptığı açıklamada; e-ticaret devinin kurumsal çalışanlarını ofise döndürmeyi planlamadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle beraber ofisleri terk eden şirketler salgının etkisinin hafiflemesi ve aşıların bulunmasıyla yeni planlarını açıklamaya başladılar. Hatta Apple, bu konuda bazı üst düzey yöneticilerinin istifasını göze alarak ofise dönüş planları yaptı; ancak Amazon’dan aynı adım gelmemesi dikkat çekti.

Amazon CEO’su Andy Jassy, yaptığı açıklamada; e-ticaret devinin kurumsal çalışanlarını ofise döndürmeyi planlamadığını belirtti.

CNBC’nin haberine göre; Jassy, “İnsanların geri gelmesini gerektirecek bir planımız yok. Şu anda değil. Öğrendikçe adapte olarak ilerleyeceğiz” dedi.

Jassy, çoğu Amazon kurumsal çalışanının hibrit bir çalışma programı üzerinde çalıştığını ve şirketin donanım ve yaratıcı ekipleri gibi belirli bölümlerinin daha sık ofiste olduğunu kaydetti: “Uzaktan yapılması daha zor olan bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bence uzaktan icat etmek biraz daha zor. Günün sonunda, müşteriler için doğru sonuçları vermemiz gerekiyor. Ve bu yüzden birçok deney deniyoruz ve gelecek yıl göreceğiz.”

Jassy, daha önce Amazon’un şirket ve teknoloji çalışanlarının ocak ayından itibaren haftada en az üç gün ofiste olmasını gerektiren şirket çapındaki planını iptal etmişti. Ekim ayında da ofiste çalışma kararının ekiplere bırakılacağını söyledi.

Jassy, çarşamba günü yaptığı açıklamada, uzaktan çalışmanın pandemiden sonra bile insanların hayatlarının bir parçası olmaya devam edeceğine dair ocak ayında yaptığı açıklamaları yineledi.

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