Amazon ormanlarının kayıp şehirleri yeniden keşfedildi

Amazon havzasındaki antik kayıp şehirler gökyüzünden lazerlerle yeniden keşfediliyor. Araştırmacılar, bu bölgede toplumların geliştiğini tahmin ettiklerini ancak kanıtlara ormanın derinliklerinde kaldığı için şimdiye kadar ulaşamadıklarını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Exeter Üniversitesi’nden Profesör Jose Iriarte’nin de aralarında bulunduğu uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, Bolivya’daki Llanos de Mojos savana ormanında, bazıları 70 metrelik konik piramitleri içeren yerleşimleri ortaya çıkardı.

Yerleşimlerde ayrıca karmaşık sulama sistemleri ve 30 futbol sahası büyüklüğündeki alanda da sıralı evler bulunuyordu.

MS 500 ile 1400 yılları arasında Casarabe toplulukları tarafından inşa edilen şehirler, yüzyıllar boyunca ormanlarla kaplanınca artık çıplak gözle görülemeyecek duruma geldi. Ancak araştırmacılar, ormanın gizli sırlarını ortaya çıkarmak için radara benzer bir prensipte çalışan, fakat lazer ışığı kullanan bir tarama sistemi olan Lidar’ı kullandılar. Hava Lidar sistemi gökyüzündeki lazerler olarak tanımlanıyor.

GİZEMLİ ŞEHİRLER ORTAYA ÇIKTI

Profesör Iriarte şunları söyledi: “Bolivya Amazonu’nun bu bölümünde toplumların geliştiğinden uzun süredir şüpheleniyorduk, ancak kanıtlar orman gölgesinin altında gizli ve şahsen ziyaret etmek zor. Lidar sistemimiz inşa edilmiş terasları, düz geçitleri, kontrol noktaları olan muhafazaları ve su depolarını ortaya çıkardı.

Kapsamlı arkeolojik araştırmalarla birleştirilen Lidar teknolojisi, yerli halkın yalnızca ormanlık arazileri yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda Amazon’un korunmasına ilişkin bakış açılarına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek kentsel peyzajlar da yarattığını ortaya koyuyor. Bu bölge, insanların pirinç gibi küresel öneme sahip ürünleri üretmeye, yetiştirmeye başladığı Amazon’da insanlar tarafından en erken işgal edilen bölgelerden biriydi. Ancak günlük yaşam ve bu dönemde inşa edilen ilk şehirler hakkında çok az şey biliniyor.”

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