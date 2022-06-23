Apple CEO’su Tim Cook, çıkacak yeni cihazlar hakkında ipuçları verdi

Apple, yeni ürünler söz konusu olduğunda ser verip sır vermemekle ünlü olsa da bu defa Tim Cook, şirketin üstünde çalıştığı cihazlar hakkında ipuçlarını paylaşarak teknoloji meraklılarını şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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China Daily USA ile yaptığı röportajda konuşan Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın yüksek teknolojili bir kulaklık üzerinde çalıştığına dair şimdiye kadarki en net ipucunu verdi.

AR teknolojisini tartışan Cook, “Bizi izlemeye devam edin, neler sunabileceğimizi göreceksiniz” dedi.

Apple’ın kulaklığa ilgi duyduğuna dair söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu ancak Cook, AR teknolojisine olan ilgisini sık sık dile getirmesine rağmen şimdiye kadar detay vermemeye özen gösterdi. Ürünle ilgili henüz somut bir ayrıntı paylaşılmadı; ancak Cook, cihazın yolda olduğunu doğruladı.

Röportajda Cook, yalnızca AR hakkında konuştu, teknoloji hakkında inanılmaz derecede heyecanlı olduğunu söyledi: “Bu teknolojinin henüz çok erken aşamalarında olduğumuza inanıyorum.”

Teknoloji devinin bu yılın sonuna doğru bir AR/VR başlığı çıkarabileceği düşünülüyor.