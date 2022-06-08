Apple CEO’su Tim Cook, uzaktan çalışmaya karşı hâlâ temkinli

Apple CEO'su Tim Cook, şirket içinde yaşanan ve istifalarla tepki gösterilen uzaktan çalışma tartışmalarından sonra uzaktan çalışmanın tüm deneylerin anası olduğunu kabul etti. Cook, yine de nihai çözümün farklı olabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz haftalarda Apple çalışanlarını ofise çağıran ve uzaktan çalışmayı artık geride bırakmayı hedefleyen Cook, bu kararıyla çok sayıda tepki almıştı. Çalışanlardan bir kısmı ki üst düzey yöneticiler dahil, bu karar istifa ile yanıt verirken yeni bir Covid dalgası yüzünden Cook’un bu kararı da uygulamaya tam anlamıyla geçemedi.

Apple CEO’su şimdi, uzaktan çalışmanın rolünün henüz kesinleşmediğini söylüyor.

New York’taki TIME 100 sempozyumunda konuşan Cook, uzaktan çalışmanın deneylerin anası olduğunu belirtirken, “Bir pilot uygulama yürütüyoruz ve bu iki dünyanın en iyisini bulmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

Cook, kişisel tercihinin yüz yüze görüşmeler olduğunu söylerken, sanal etkileşimlerin daha olduğunu söylemediğini ancak farklı olduğunu belirtti.

Cook, hem yüz yüze hem de sanal etkileşimin güçlü yönlerinden yararlanan bir model bulmak istediklerini ve nihai modelin şu anda kullanılandan oldukça farklı görüneceğini söyledi.

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