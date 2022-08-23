Apple, Çin’e alternatifler ararken iPhone 14’ü Hindistan’da yapmayı planlıyor

Apple, Hindistan'daki üretimi hızlandırmak ve yeni iPhone'un üretimindeki gecikmeyi kısaltmak için tedarikçileriyle çalışmalara başladı. Uzun süredir iPhone'larının çoğunu Çin'de üreten şirket, Xi Jinping'in yönetimi ABD hükümetiyle çatışırken üretimi için alternatifler arıyor.

Sozcu.com.tr

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Apple, üretim sorunları yaşamaya devam ederken alternatifler geliştirmeye çalışıyor. Çin’de yaşanan karantinalar, ayrıca ABD yaptırımları teknoloji devinin de üretiminde değişiklikler yapmasına neden olacak gibi duruyor.

iPhone’ların ana üreticisi Foxconn Technology Group, Çin’den bileşenlerin nakliyesi ve iPhone 14 cihazının güney Hindistan şehri Chennai dışındaki fabrikasında monte edilmesi sürecini inceledi.

Bloomberg’in haberine göre; Apple’ın Çin ile çalışmalarına uzun vadede devam etmeyeceği belirtilirken bu noktada da Hindistan’ın öne çıktığı bildiriliyor. Hindistan’dan gelen ilk iPhone 14’lerin, eylül sürümünün ardından ekim ayı sonlarında veya kasım ayında biteceği belirtiliyor.

Covid tecritlerinin ve ABD yaptırımlarının Çin’in konumunu tehlikeye attığı bir zamanda Hindistan önemli bir dönüm noktası haline geldi.

HİNDİSTAN’DA ÜRETİM ZORLU

iPhone’ların tamamlanması, genellikle yüzlerce tedarikçi arasında koordinasyon gerektiriyor. Ayrıca üretim aşamasında gizliliğe de çok önem veriliyor. Bu noktada da Apple, yeni ürün ayrıntılarını gizli tutmak için aşırı çaba sarf ediyor ve aynı sıkı denetimleri ikinci bir ülkede uygulamak zor olacak.

Hatta Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre; Hindistan’daki yerel yöneticiler işçileri ayırmayı ve cihazın güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm olası yolları inceledi. Apple ayrıca ithal edilen malzemelerin beyanlarına uyup uymadığını kontrol etmek için paketleri açan Hintli gümrük memurları konusunda da endişeli.

Apple ve Foxconn aynı anda bir lansman yapmayı planlasalar bile, tedarik zincirindeki zorluklar hedefi engelliyor.

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