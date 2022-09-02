Apple, eski cihazları için acil durum güncellemesi yayınladı

Milyonlarca iPhone kullanıcısı tehlikede. Apple, eski modellerini kullanan iPhone kullanıcılarını, hackerlara karşı korumak için acil durum güncellemesi yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Apple, eski iPhone, iPad ve iPod Touch modellerini, kullanıcıların fotoğraflarına ve notlarına yönelik saldırılara karşı korumak için bir acil durum güncellemesi yayınladı.

Teknoloji devi, sistemde ciddi bir hata keşfettikten sonra iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve 6. nesil iPod Touch için yeni bir güvenlik yaması yayınladı.

Bir araştırmacı, verilerin çalındığını veya manipüle edildiğini fark ederek sistemdeki hatayı keşfetti. Şimdi, bu cihazların kullanıcılarından iOS 12.5.6 güncellemesini yüklemeleri isteniyor.

Apple normalde eski cihazları için güncelleme yayınlamamasına rağmen bu adımı atınca sorunun ciddiyeti dikkat çekti. Apple konuyla ilgili ayrıntı paylaşmasa da güvenlik güncellemesi yamasında şunları söyledi: “Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.”

Yani; kullanıcı tehlikeli bir web sitesine girerse, iPhone’u veriyleriyle birlikte tehlikeye girebilir.

Apple, eski cihazlarına yönelik güvenlik önlemlerini artırırken 7 Eylül’de de büyük bir etkinlikle yeni iPhone 14’ünü, iPad’lerini ve AirPod’larını içeren bir dizi ürünü duyurmak için hazırlanıyor.

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