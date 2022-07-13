Apple, eski tasarımcısı Jony Ive ile yollarını tamamen ayırdı

Kendi markasını kurmak için Apple'dan ayrılan, Steve Jobs'ın "markanın asıl ruhu" olarak tanımladığı Jony Ive artık Apple'a danışmanlık hizmeti de vermeyecek. Marka ve ünlü tasarımcı arasındaki ortaklık tamamen sona erdi.

Sozcu.com.tr

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Jony Ive 2019’da kişisel tasarım stüdyosu LoveForm’u oluşturmak için yirmi yıldan fazla bir süredir görev aldığı Apple’daki baş tasarım sorumlusu görevinden ayrılmıştı. Ayrılığa rağmen ünlü tasarımcı, şirketin danışmanı olarak kalmaya devam etti.

Ancak The New York Times’ın haberine göre, Ive’nin Apple ile olan anlaşması sona erdi. Hatta şirket yöneticilerinden bazıları, Ive’nin kendi işi için Apple’ın yeteneklerini kaptığını iddia ederken tasarımcıya ödenen miktar konusunda da eleştirilerde bulundular.

Ive, iPhone’un yuvarlak köşelerinin ve Apple Watch’un geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyordu.

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