Apple, iOS 16 ile pil yüzdesini durum çubuğuna yeniden getiriyor

Apple, iOS 16 ile geçmişe dönüş yapıyor ve durum çubuğundaki batarya sembolünün içine pil yüzdesini yeniden getiriyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devinin yeni ürünleri kadar işletim sisteminde yaptığı yeni güncellemeler de kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Apple, bu defa bir süredir ortadan kaldırdığı eski bir özelliğini yeniden getirerek dikkat çekiyor.

2017’de iPhone X’in piyasaya sürülmesiyle ortadan kaldırdığı batarya sembolü içindeki pil yüzdesine geri dönüş yapıyor.

iOS 16 beta 5 ile kullanıcılar, ayarları değiştirerek pil yüzdesini durum çubuğuna geri ekleyebilecek. “Pil” sekmesi altındaki yeni “Pil Yüzdesi” seçeneğinin seçilmesiyle eski görünüm yeniden ekrana yansıyor.

Site, geri dönen özellik ile iPhone’un artık normal pil simgesinin içinde yüzde sayısını göstereceğini kaydetti.

Ancak, betanın şu anki sürümünde bu seçenek iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini ve iPhone 13 Mini kullananlar için mevcut değil. Özelliğin bu modeller için çalışıp çalışmadığı da belirsiz.

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