Apple, iPadOS 16 sürümünü bir ay daha geç sunabilir

Bloomberg'in haberine göre; Apple Stage Manager (Sahne Yöneticisi) isimli çoklu görev özelliğinde yaşadığı sorunlar yüzünden genelde güncellemeleri yayınladığı eylül ayında iPadOS 16'yı kullanıcılarına sunamayabilir.

Sozcu.com.tr

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Apple, artık gelenekselleşen eylül ayı etkinliklerinden sonra iPhone ve iPad güncellemelerini yayınlamayı da adet haline getirdi. Ancak teknoloji devi, bu yıl ufak bir sorunla karşı karşıya. Şirket, iPadOS 16’yı bir ay geç sunabilir.

Bloomberg’in haberine göre; işletim sistemiyle ilgili sorunun yalnızca M1 destekli iPad’lerde kullanılabilecek olan Stage Manager çoklu görev aracıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Bu özellik; kullanıcıların pencereleri yeniden boyutlandırmasına ve pencerelerin üst üste binmesine olanak tanır. Ancak, beta sürümünü deneyenler özellikte sorun olduğunu söylüyor.

Teknoloji haberleri yayınlayan Engadget’tan Nathan Ingraham, iPadOS 16 ön izlemesinde, “Bitmemiş haliyle, Stage Manager biraz pürüzlü. iPad’imi harici bir ekranla kullanırken, sistem çöktü ve beni ana ekrana geri attı, bu da açıkçası üretkenlik kazanımlarını öldürüyor. Pencerelerini yeniden boyutlandırırken uygulamalarda da tuhaflıklar yaşanıyor” dedi.

Daha önce, Apple’ın USB-C bağlantı noktasına ve M2 destekli bir iPad Pro’ya sahip geliştirilmiş bir temel model de dahil olmak üzere bu yıl için yeni iPad’ler hazırladı belirtilmişti.

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