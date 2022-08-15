Apple, iPhone’a daha fazla reklam koymayı planlıyor

Bloomberg'in haberine göre; teknoloji devi reklamlar konusunda yeni çalışmalar yapıyor. Apple, iPhone'a önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamaların çoğuna reklam koymayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg, Apple’ın reklamları arama sonuçlarının dışında uygulamanın diğer bölümlerinde de göstermek için çalışmalara başladı. Haber göre; Apple Haritalar’da reklamları test ettiğini ve bunları Podcast’ler ve Kitaplar gibi diğer uygulamalarına da dahil edebileceği bildirildi.

Apple’ın reklam platformlarından sorumlu başkan yardımcısı Todd Teresi’nin, teknoloji şirketinin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık reklam gelirini çift haneli rakamlara çıkarmak istediği bildiriliyor ve daha fazla Apple uygulamasında reklama yer vermenin, bu hedefe ulaşmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Uygulamayla ilgili reklam gelirini artırmaya yönelik diğer çabalarda Apple, yakın zamanda App Store’da daha fazla reklam yayınlamayı planladığını açıkladı.

App Store’a daha fazla reklam ekleme kararı hakkında yorum yapan şirket şunları söyledi: “Diğer reklam tekliflerimiz gibi, bu yeni reklam yerleşimleri de aynı temel üzerine kuruldu. Yalnızca uygulamaların onaylı App Store ürün sayfalarından içerik içerecekler ve Apple’ın geçen yıl iOS 14.5’in piyasaya sürülmesiyle desteklediği aynı sıkı gizlilik standartlarına bağlı kalacaklar.”

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