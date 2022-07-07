Apple, kullanıcılarının güvenliğini artırmak için yeni özelliğini tanıttı

Apple, iPhone kullanıcılarını casus yazılım saldırılarına karşı daha iyi korumak için "Kilitleme Modu" isimli yeni güvenlik özelliğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group’un en az 10 ülke hükümetinden gazeteci, aktivist ve siyasileri takip etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Apple, özellikle iPhone kullanıcılarının hedeflendiğini iddia ederek İsrailli şirkete dava açmıştı.

Şimdi teknoloji devi, türünün ilki olarak adlandırdığı yeni bir özelliği sunuyor. Apple, kullanıcılarını casus yazılımlardan korumak için bu sonbaharda iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura’ya yeni özelliğin geleceğini söyledi.

GÜVENLİK AÇIĞINI BULANLARA 2 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Özellikle insan hakları savunucuları, gazeteciler ve muhaliflerin hedef aldığı casus yazılıma karşı geliştiren yenilik için Apple’ın Güvenlik Mühendisliği Başkanı Ivan Krstic, “Kullanıcıların büyük çoğunluğu asla yüksek düzeyde hedeflenen siber saldırıların kurbanı olmayacak olsa da az sayıda kullanıcıyı korumak için yorulmadan çalışacağız” dedi.

Krstic, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu özellik, dünya çapında bu dijital saldırıları yaratan paralı asker şirketlerini ifşa etmede kritik derecede önemli işler yapan araştırmacıları ve kuruluşları desteklemeyi de içeriyor.”

Kilitleme modu; mesaj eklerini engelleme, bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırakma ve belirsiz FaceTime aramalarını engelleme dahil olmak üzere çeşitli korumalardan oluşacak.

Apple, zaman içinde bu özelliği güçlendirmeye çalışırken, Apple Security Bounty programının bir parçası olarak da özellikle ilgili hataları, açıkları bulan ve iyileştirilmesine yardımcı olan araştırmacılara 2 milyon dolara kadar tekliflerde bulunuyor.

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