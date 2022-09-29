Apple kullanıcılarının iPhone 14 şikayetleri bitmiyor: Kapanıp yeniden başlıyor

Eylül ayının başında yeni modellerini tanıtan Apple'ın başı iPhone 14 serisiyle dertte. Kamera sorunundan sonra şimdi de şarj şikayeti geliyor. Kullanıcılar iPhone 14 Pro'nun, kendiliğinden kapanıp açılmasıyla ilgili şikayetler bildiriyor.

Sozcu.com.tr

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Merakla beklenen iPhone 14 ve iOS 16 piyasaya sürülmesiyle beraber kullanıcılardan da şikayetler gelmeye başladı.

Bazı iPhone 14 Pro kullanıcıları, telefonlarının şarj olurken rastgele yeniden başladığını fark ettiler.

Bir Reddit kullanıcısı, iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra rastgele yeniden başlatmalardan şikayet eden bir ileti dizisi yayınladı. Paylaşımdan kısa süre sonra başka iPhone 14 Pro sahipleri de yaptıkları yorumlarda benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdiler.

ŞARJ OLURKEN KENDİLİĞİNDEN AÇILIP KAPANIYOR

Bir kullanıcı, iOS 16.0.1 sürümündeki iPhone 14 Pro Max’inin şarj olurken her 10-20 dakikada bir yeniden başladığını söyledi. Ayrıca mesajlar ve aramalar da kayıtlı kişilerden gelmiş olmalarına rağmen kaydedilmemiş numaralardan gelmiş gibi görünüyordu.

Pazartesi günü ise mvdude kullanıcı adına sahip Reddit kullanıcıs, hata hakkında şimdiye kadarki en ayrıntılı bilgiyi verdi:

Çıkış gününde iPhone 14 Pro’yu aldığımdan beri yeniden başlatmanın en az her gün olduğunu gördüm. Telefon şarj olurken oluyor. 16.0.1, 16.0.2, Anker’in bir kablosuz şarj cihazı ve PC’ye bağlı bir kablo ile bu sorun yaşanıyor. Telefonu birkaç şekilde kurmayı denedim: iPhone 12 Pro’mdan yeni telefona… Ancak her defasında hata verdi.”

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Apple, iPhone 14 Pro şarj hatası hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Sorunun ne kadar yaygın olduğu veya bir düzeltme olacak mı, ne zaman olacak konusunda bilgi vermedi.

Apple, geçtiğimiz günlerde de yeni iPhone 14 serisinin kamerasıyla ilgili şikayetler almıştı. Şikayetlere göre; kameranın ana merceği Snapchat, TikTok ve Instagram dahil olmak üzere bazı üçüncü taraf uygulamalarda fotoğraf veya video çekerken titriyor.

Apple, şimdi sadece artan fiyatlarla değil aynı zamanda yeni modellerindeki ve yazılım güncellemelerindeki sorunlarla da dikkat çekiyor.

TALEP DÜŞTÜ PLANLAR DEĞİŞTİ

Apple’ın tek sorunu yeni cihazlarındaki hatalar da değil. Şirket, özellikle iPhone 14 için beklediği ilgiyi göremedi. Apple, iPhone 14 serisini piyasaya sürmesiyle birlikte, güçlü talep beklediği için tedarikçilerinden iPhone üretimini artırmalarını istemişti. Ancak şimdi bu plandan geri döndüğü bildiriliyor.

Bloomberg’in haberine göre; iPhone 14 satışları, üretimdeki artışı tüketecek kadar güçlü değil. Normal durumlarda Apple, tatil sezonu satışlarının talebini karşılamak için yılın bu zamanında üretimi artırır.

Kaynaklar, Apple’ın ilk olarak iPhone 14’ün üretimini yıl sonuna kadar en az 6 milyon birim artırmak istediğini, ancak şimdi bu planın rafa kalktığını söylüyor.

Apple bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıttı: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Normal iPhone 14 modelleri, önceki nesle kıyasla çok da büyük bir yükseltme değil. Aslında aralarındaki tek fark biraz daha hızlı bir çip, uydu bağlantısı, yeni kamera özellikleri ve iPhone Mini’nin yerini alan Plus modeli.

Aynı zamanda, Apple hala iPhone 13 ve iPhone 12’yi daha düşük fiyatlarla satıyor ve bu da bazı müşterilere yeni iPhone 14’ten daha çekici gelebiliyor.

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