Apple, Lamborghini yöneticisi ile anlaştı

Apple, araba üretimi söylentilerini güçlendiren büyük bir transfer ile dikkat çekiyor. Teknoloji devi, Lamborghini yöneticilerinden Luigi Taraborrelli ile anlaştı.

Sozcu.com.tr

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Kendi kendini süren elektrikli araç üzerinde çalışmalarını hızlandırdığı iddia edilen Apple, son transferiyle dikkat çekti. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler; şirketin, gelecekteki aracının tasarımına liderlik etmesi için İtalyan otomobil üreticisinin 20 yıldır çalışanı olan Luigi Taraborrelli’yi işe aldığını söyledi.

Taraborrelli en son Lamborghini’nin şasi ve araç dinamiği başkanıydı, şimdi ise Apple’ın EV ekibindeki en üst düzey yöneticilerden biri haline geliyor.

Yönetici, Huracan Sterrato arazi aracı ve Asterion konsept otomobil gibi modellerin yanı sıra Urus, Huracan ve Aventador gibi Lamborghini modelleri üzerinde çalıştı. LinkedIn profiline göre Lamborghini’nin şasi geliştirmesinin yanı sıra yol tutuş, süspansiyonlar, direksiyon, frenler ve jantlar gibi alanlarını denetledi.

OTOMOBİL DEVLERİNDEN TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Apple Lamborghini transferinden önce de bu yılın başlarında araç güvenliği çalışmalarına liderlik etmesi için Ford Motor Co.’nun 31 yıllık çalışanını görevlendirmişti. Geçen yıl, elektrikli otomobil üreticisi Canoo Inc.’in eski başkanı ve BMW’nin elektrikli otomobilinin eski lideri Ulrich Kranz’ı işe almıştı. Daha önce de Tesla Inc. Otopilot şefi Stuart Bowers ile kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde çalışmak üzere anlaşmıştı.

Apple projesinde Tesla, Volvo Car AB ve Mercedes-Benz Group AG dahil olmak üzere pek çok otomobil şirketinden yüzlerce eski mühendis yer alıyor. Ayrıca Tesla, McLaren, Porsche ve Aston Martin’den eski üst düzey tasarım yöneticileri ile de anlaşmalar yapmıştı.

LİMUZİN GİBİ LÜKS VE TAMAMEN OTONOM BİR ARAÇ

Bloomberg’in haberine göre şirket, sürücülerin limuzin benzeri bir iç mekana sahip olmalarını sağlayan tasarıma sahip bir otomobil tanıtmayı hedefliyor.

Apple’ın, direksiyonu veya pedalları olmayan, tamamen otonom teknolojiye sahip bir araç gibi bir amacı olsa da pek çok uzman bu konuda şüpheci yaklaşıyor. Son zamanlarda gerçekleştirdiği transferlere rağmen ekip, projenin eski başkanı Doug Field ve yapay zeka uzmanı Ian Goodfellow da dahil olmak üzere oldukça isimleri kaybetti. Field, Tesla’daki çalışmalarının ardından 2018’de Apple’a katılmıştı, ancak üç yıl sonra Ford’a katılmak için ayrıldı.

Araba projesi şu anda şirketin Apple Watch ve sağlık yazılımı ekiplerini yöneten Kevin Lynch ve şirketin makine öğrenimi başkanı John Giannandrea tarafından yürütülüyor. Apple, hemen hemen 2014’ten beri elektrikli bir araç üzerinde çalışıyor.

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