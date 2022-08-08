Apple, Tayvanlı tedarikçilerden ürünlerini “Çin Malı” olarak etiketlemelerini istedi

Apple'ın, gümrük denetimleri korkusuyla Tayvan merkezli tedarikçilerinden ürünleri Çin'de üretiliyormuş gibi etiketlemeleri istediği ileri sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devi, gerilen Tayvan ve Çin ilişkileri yüzünden üretimin sekteye uğramaması için yeni planını devreye soktu. Apple, Tayvan’daki tedarikçilerine “Çin, Taipei” ya da “Tayvan, Çin” olarak ürünleri etiketlemelerini istedi.

Ürünleri için sık sık Çin ve Tayvanlı tedarikçilerle çalışan Apple, üretim sorunlarına karşı önlem almak için yeni bir hamlede bulundu. Çünkü eğer bir ürün “Tayvan’da üretildi” olarak etiketlenirse gecikmelere, para cezalarına ve hatta tüm ürünlerin reddedilmesine neden olabilir.

Guardian’ın haberine göre; Apple daha önce de Çin’in sansürlerine boyun eğmişti. iPhone’larda Tayvan yazılması ya da bayrak emojisinin kullanılması halinde telefonların çökmüştü.

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