Apple Türkiye fiyatları arttı! Zamlı iPhone telefon fiyatları ne kadar oldu?

Zamlı iPhone fiyat listesi dudak uçuklattı. Son zamlarla birlikte iPhone fiyatları yaklaşık yüzde 17 ile yüzde 22 düzeyinde arttı. Apple en son iPhone fiyatlarına geçtiğimiz Mart ayında yüzde 14 ila 19 arasında zam yapmıştı. Apple yeni fiyatlarına göre 512 GB iPhone 13, 23.599 liradan, 28.499 liraya yükseldi.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'de satışta olan ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Son dönemde yaşanan kur artışları nedeniyle başta telefonlar olmak üzere neredeyse tüm ürünleri zamlandı. Zamların yanı sıra Apple, yeni işletim sistemi IOS 16’yı kullanıcılara duyurdu. Ağırlıklı olarak yazılım geliştirmeleri sunan Apple, iPhone ve Apple Watch için bazı özellikleri güncelledi.

APPLE, TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM YAPTI

Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yeni ürünlerin tanıtımının ardından Apple, Türkiye'de ürünlerine zam yaptı. Apple cihazlarına ortalama yüzde 17 ila 20 civarında zam geldi. Apple, iPhone fiyatlarına geçtiğimiz Mart ayında yüzde 14 ila 19 arasında zam yapmıştı. Yapılan son zammın ardından Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlandı.

iPhone 13 Mini

128 GB

Eski Fiyat: 17.499

Yeni Fiyat: 20.999

Zam Oranı: 20,0%

256 GB

Eski Fiyat: 19.299

Yeni Fiyat: 22.999

Zam Oranı: 19,2%

512 GB

Eski Fiyat: 22.099

Yeni Fiyat: 26.999

Zam Oranı: 22,2%

iPhone 13

128 GB

Eski Fiyat: 18.999

Yeni Fiyat: 22.499

Zam Oranı: 18,4%

256 GB

Eski Fiyat: 20.799

Yeni Fiyat: 24.499

Zam Oranı: 17,8%

512 GB

Eski Fiyat: 23.599

Yeni Fiyat: 28.499

Zam Oranı: 20,8%

iPhone 13 Pro

128 GB

Eski Fiyat: 24.999

Yeni Fiyat: 29.999

Zam Oranı: 20,0%

256 GB

Eski Fiyat: 26.799

Yeni Fiyat: 31.999

Zam Oranı: 19,4%

512 GB

Eski Fiyat: 29.599

Yeni Fiyat: 35.999

Zam Oranı: 21,6%

1 TB

Eski Fiyat: 32.399

Yeni Fiyat: 38.799

Zam Oranı: 19,8%

iPhone 13 Pro Max

128 GB

Eski Fiyat: 27.999

Yeni Fiyat: 32.99

Zam Oranı: 17,9%

256 GB

Eski Fiyat: 29.799

Yeni Fiyat: 34.999

Zam Oranı: 17,5%

512 GB

Eski Fiyat: 32.599

Yeni Fiyat: 38.999

Zam Oranı: 19,6%

1 TB

Eski Fiyat: 35.399

Yeni Fiyat: 41.799

Zam Oranı: 18,1%

APPLE, İOS 16’YI TANITTI

iOS 16'yı kullanıcılarıyla paylaşan Apple, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.

Yeni gelen özelliklere göre, cihazların kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek. iPhone’lara gelmesi merakla beklenen Always-on display özelliği en sonunda iOS 16 ile birlikte gelirken, bunun yanında widget gibi kullanılabilecek arka plan resimleri de telefonlarda yerini alacak.

iMessage'da artık gönderilen mesajı geri alma ve düzenleyebilme imkanı tanıyacak. SharePlay ile ekran paylaşılabilecek. Güncelleme ise iPhone 6S ve alt segment cihazlarda olmayacak.