Apple yine iPhone fiyatlarıyla gündemde… Türkiye’de iki katı

Apple'ın beklenen lansmanı gerçekleşti ve iPhone 14 başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıttı. Ancak açıkladığı fiyatlar Türkiye'de şaşkınlık yarattı. Pek çok teknoloji meraklısı yurt dışıyla aradaki fiyat farkına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl sık sık kur farkı yüzünden zamlanarak değişen fiyatlardan sonra, Türk tüketiciler bir de fiyatları yıkıcı bir şekilde etkileyen vergilerle boğuşuyor. Özellikle teknolojik ürünlerde yurt dışının neredeyse iki katı fiyatların konuşulmasına neden olan ürünler, teknoloji meraklılarının heveslerini kursaklarında bırakıyor.

Son olarak da Apple’ın dün akşam gerçekleştirdiği lansmandan sonra açıklanan fiyatlar dikkat çekti.

Lansman sonrasında iPhone 14 serisinin fiyatları şu şekilde listelendi:

iPhone 14 fiyatı: 30.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 13.489,00 TL.)

iPhone 14 Plus fiyatı: 34.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 14.585,00 TL)

iPhone 14 Pro fiyatı: 39.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 17.902,00 TL)

iPhone 14 Pro Max fiyatı: 43.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 18.864,00 TL)

iPhone 14 serisinin telefonları ön siparişe 16 Eylül'de, satışa 23 Eylül’de çıkacak.

FİYAT FARKI TÜRK KULLANICILARI ŞAŞIRTTI

Apple’ın yine kendi resmi sitesinde aynı modelin; iPhone 14’ün, 800 Dolar’a satışa çıkacağı bilgisi yer aldı.

Fiyatların neredeyse yarısını vergilerin oluşturması dikkat çekerken, farklı ülkelerde asgari ücretlerle çalışan kişilerin bu son Apple ürününü maaşlarının ne kadarıyla alabilecekleri de konuşulmaya başlandı.

6 AY HİÇ PARA HARCAMADAN ÇALIŞMASI GEREKİR

Türkiye’de asgari ücretin 5.500 TL (yaklaşık 300 dolar) olması, asgari ücretle çalışan birinin iPhone 14 almak için yaklaşık 5,5-6 ay hiç para harcamadan çalışması anlamına geliyor. Ancak aynı kişi yurt dışından telefonunu almak isterse 2,5 ay kadar aynı şekilde çalışması gerekiyor.

Türkiye’deki bu zorlu tabloya nazaran diğer ülkelerden herhangi birinde asgari ücretle çalışan bir vatandaşın yeni bir iPhone modeli alması kısmen daha kolay görünüyor.

Asgari ücretler yaklaşık olarak diğer ülkelerde ise şu şekilde:

Amerika’da 2.400 Dolar

İngiltere’de 1.420 Dolar

Fransa’da 1.690 Dolar

Almanya’da 1620 Dolar

Yeni iPhone fiyatları ve ortaya çıkan vergi yükü yine yurt dışından bu ürünleri almayı gündeme getirdi.

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