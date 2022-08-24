Apple’a bir dava da Tinder’dan geldi: “Pazardaki konumundan yararlanıyor”

Tinder'ın sahibi Match Group, Apple'a karşı dava açtı. Match Group, Apple'ı geliştiricileri uygulama içi satın almalar için yüksek komisyonlar ödemeye zorlayan tekelci davranış ile suçlayarak Hindistan Rekabet Komisyonu'na şikayet etti.

Sozcu.com.tr

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Apple, dünya çapında bir dizi antitröst sorunu ile uğraşmaya devam ediyor. Bu defa da Match Group, Hindistan’da yeni bir dava ile iPhone üreticisini karşısına alıyor.

Match, Apple’ın davranışının, uygulama içi satın alma sisteminin ve yüzde 30’luk komisyonun uygulama geliştiricilerinin inovasyonunu ve gelişimini kısıtladığını savunuyor.

Hollanda’da yaşanan benzer bir anlaşmazlık da Apple’a 50 milyon euro para cezası verilmesi ve Hollanda flört uygulamalarında farklı ödeme yöntemlerine izin verilmesiyle sonuçlanmıştı.

Apple, Match gibi bazı geliştiricilerin çok yüksek olduğunu iddia ettiği uygulama içi ödeme sisteminin kullanımını uzun süredir zorunlu tutuyor.

“REKABETİ ZEDELİYOR”

Match, Hindistan’daki davada, diğer ülkelerdeki kullanıcıların genellikle Apple’ın izin vermediği ödeme yöntemlerini kullanmayı tercih ettiğini ve Hindistan’da devlet destekli bir çevrimiçi transfer sisteminin tercih edildiğini savunuyor. Match’ten Mark Buse, “Apple, kendi ödeme çözümünün özel kullanımını teşvik etmek için iOS App Store pazarındaki hakim konumundan yararlanıyor” diyor.

Apple’ın uygulama içi satın alma sisteminin uygulama geliştiricileri ve müşteriler için maliyetleri artırarak rekabeti zedelediği ve aynı zamanda pazara girişin önünde bir engel teşkil ettiği yönündeki iddialar da araştırmaya başlandı.

Apple, Hindistan’da App Store’daki uygulamaların yüzde 87’sinin hiç komisyon ödemeyen uygulamalar olduğunu söylüyor.

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