Apple’dan Vietnam adımı: Üretimini Çin dışına genişletmek istiyor

Apple'ın, Apple Watch ve MacBook üretimi için Vietnam'da görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Sozcu.com.tr

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Apple, Covid karantinaları ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri nedeniyle tedarik zinciri kesintileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak da Japonya’nın ulusal gazetelerinden Nikkei Asia’nın haberine göre; Apple, Vietnam’da ilk kez Apple Watch, MacBook ve HomePod’lar üretmek için görüşmelerde bulunuyor.

Apple, tedarikçilerinden bir MacBook test üretim hattı kurmalarını istedi, ayrıca tedarikçiler Apple Watch üretimini de test etmeye başladı. Şirketin hala ülkede HomePod hoparlörleri kurmak için görüşmelerde bulunduğu da bildiriliyor.

Mac satışları, Apple’ın üçüncü mali çeyreğinde beklentilerin altında kaldı ve satışlarda yıllık bazda yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşandı. CEO Tim Cook, bunun arz kısıtlamaları ve dolardan kaynaklandığını söyledi.

Apple zaten Vietnam’da AirPods üretiyor ve iPad üretiminin bir kısmını da haziran ayında ülkeye taşımaya başlamıştı.

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