Apple’ın ikonik sloganı tehlikede: Diğer şirketler de kullanabilir

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, şirketin sloganını on yıldır anlamlı bir şekilde kullanmadığına ve herhangi bir şirketin sloganı alabileceğine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Çarşamba günü, Avrupa Birliği mahkemesi resmi olarak Apple’ın artık “farklı düşünebilen” tek şirket olmadığına karar verdi. Bloğun Adalet Divanı, bölgede Apple dışındaki herhangi bir şirkete sloganı alma hakkı verdi.

Karar, Swatch’tan gelen bir talebin sonucunda alındı. İsviçreli saat üreticisi, Apple’ın artık bu sloganı kullanmadığı gerekçesiyle 2016 yılında Apple’ın ticari markasının iptali için AB yetkililerine başvurdu. Swatch kendi pazarlama kampanyalarında aktif olarak “Farklı İşaretle” ifadesini kullanıyordu. 2019 yılının ortalarında Apple da Swatch’ın sloganı kullanmasını durdurmak için İsviçre mahkemesine dava açtı.

Avrupa Mahkemeleri Swatch’ın lehine bir karar verdi ve Apple’ın sloganı yaklaşık on yıldır markaya ticari bir şekilde hizmet etmek için kullanılmadığını tespit etti.

iMac yapımcısı, 1997’de bir reklam kampanyasının parçası olarak “Farklı düşün” sloganını ilk kez ortaya atmış ve bu ifadeyi bir ticari marka olarak kaydetmişti. Ancak şirket, son senelerde bu sloganı pazarlama faaliyetlerinde kullanmıyor.

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