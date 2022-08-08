Apple’ın, iPhone 14 için sunacağı renk seçenekleri ortaya çıktı

iPhone 14 lansmanı yaklaştıkça, Apple'ın yeni serisinin nasıl görüneceğine dair söylentiler de çıkmaya devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre; yeni iPhone'nun sahip olacağı renkler diğer modellerden farklı olacak.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Daha önce Apple’ın, maskeliyken iPhone 13’ün kilidini açma özelliğini getireceğini bilen Twitter kullanıcısı Jioriku, yakın zamanda piyasaya sunulacak yeni iPhone modeli ile ilgili tahminlerini de açıkladı.

Jioriku, iPhone 14’ün yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renklerle satışa sunulacağını söylüyor. Apple son lansmanının aksine, pembe renk seçeneği yerine mor ile yeni modeli ortaya çıkaracak gibi görünüyor.

Jioriku’nun tweet’leri, mayıs ayı başlarında Front Page Tech’den Jon Prosser tarafından yayınlanan ve iPhone 14’ün mor renkli görüntülerini gösteren bir videoyu da doğruluyor.

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