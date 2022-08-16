Apple’ın ofise dönüş planı belli oldu

Corona virüsü salgınıyla beraber uzaktan çalışma sistemine geçen Apple, çalışanlarından tepki almasına rağmen ofise dönüş planını yeniden açıkladı. Şirket daha önce salgının kontrol altına alındığını söyleyerek çalışanları ofise çağırmış ve bu durum üst düzey yöneticilerin istifası ile sonuçlanmıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemiyle beraber uzaktan çalışma sistemini uygulayan şirketlerden biri de Apple’dı. Teknoloji devi, daha önce Tim Cook’un duyurusuyla çalışanlarını ofislere yeniden çağırmış ancak bu durum tepkilerle karşılanmıştı. Hatta salgındaki yeni dalgalardan sonra şirket ofise dönüş planını ertelemek zorunda kalmıştı.

Apple, şimdi yeni planını duyurdu ve çalışanları hibrit modelle eylül ayında ofise çağırıyor.

Bloomberg’in haberine göre; Apple, personele 5 Eylül’den itibaren haftada üç gün ofise dönmelerinin bekleneceğini bildirdi.

CEO Tim Cook ve yazılım mühendisliği bölümünden Craig Federighi imzalı notlar personelle paylaşıldı.

Cook, çalışanların artık salı, perşembe günlerine ek olarak ekip liderlerinin belirledikleri bir gün daha eklenerek üç gün ofise beklendiklerini yazdı. Ancak cook, uzaktan çalışmanın da devam edeceğini belirtti: “Rolünüze bağlı olarak, yılda dört haftaya kadar uzaktan çalışma seçeneğiniz de olacak.”

Federighi ise, “Bu öğleden sonra Tim, Apple’daki ekip üyelerine hibrit pilot uygulamamız ve ofise dönüş planlarımız hakkında bir not gönderdi ve bu haberin ekibimizi nasıl etkileyeceğini takip etmek istedim” diyerek notuna başladı.

Federighi çalışanlara pandemi dönemindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederken mevcut Apple ofisleri için ofise dönüş tarihlerinin Covid-19 koşullarına göre değişebileceğini belirtti.

Daha önce protestolar ve üst düzey yöneticilerin ayrılıklarıyla karşılanan ofise dönüş planlarına bu defa Apple çalışanlarının nasıl tepki vereceği merak konusu.

İlginizi Çekebilir Apple'da işten çıkarmalar başladı: Teknoloji şirketleri kemer sıkıyor

İlginizi Çekebilir Apple, iPhone'a daha fazla reklam koymayı planlıyor