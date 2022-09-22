Araştırmacılar, ağrı kesici olarak sanal gerçeklik gözlüklerini test ediyor

Yeni bir çalışma, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile hastaların anesteziye daha az ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi araştırmacıları, VR gözlük takan hastaların el ameliyatı sırasında daha az anesteziye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

Bir hastanın normalde sakinleştirici propofole saatte 750.6 miligram ihtiyaç duyarken, VR başlık takan insanların sadece 125.3 miligrama ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Üstelik araştırma sonuçlarına göre bu hastalar daha erken iyileştiler ve anestezi alanlar üniteden 75 dakika sonra ayrılırken, bu kişiler ortalama 63 dakika sonra ayrıldılar.

Bilim insanları, VR’nin hastaların tüm dikkatlerini çeken acıdan uzaklaştırdığını iddia ediyor. Bununla birlikte, VR başlığı takarak ameliyata girenlerin sanal gerçekliğin yardımcı olmasını bekleyerek ameliyathaneye girmiş olabileceklerini ve potansiyel olarak sonuçları çarpıtabileceklerini de kabul ettiler.

Beth Israel Deaconess’in ekibi, bu plasebo etkisini ortadan kaldırabilecek denemeler planlamaya devam ediyor.

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