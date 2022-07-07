Araştırmacılar keşfetti… Balinalar okyanuslarda şarkılar paylaşıyor

Avustralyalı araştırmacılar, balinaların karmaşık melodileri bile öğrenme kapasiteleri olduğunu buldular.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, tıpkı insanların farklı uluslardan müzik alışverişinde bulunması gibi, göç eden balinaların da uzak kuzenlerinden duydukları karmaşık şarkıları hızla kavrayarak aradaki farkı kapattıklarını ortaya koydu.

Times’ta yer alan habere göre, çalışma, Avustralya’nın doğusundaki erkek kambur balinaların şarkılarını ve Fransız Yeni Kaledonya topraklarında yaklaşık 1000 mil doğuda yaşayan diğer balinaları inceledi.

Daha önce kambur balinaların şarkı alışverişi yaptığı biliniyor olsa da, çalışma, bir kambur balina popülasyonunun başka bir ülkeden balinaların, karmaşık şarkılarını ne kadar hızlı öğrenebildiğini gösteren ilk çalışma niteliğini taşıyor.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmanın başındaki isim Dr. Jenny Allen, çalışmanın balinaların, uzaktaki popülasyonların karmaşık kültürünü hızla benimseme yeteneklerinde insanları yansıttığını gösterdiğini söyledi.

“ÖĞRENME KAPASİTELERİ ÇOK YÜKSEK”

Araştırmacılar, doğu Avustralya balinalarından Yeni Kaledonya popülasyonlarına aktarılan altı farklı şarkı türünü analiz ettiler. Yeni Kaledonya balinalarının, kalıbın karmaşıklığından bağımsız olarak, genellikle yalnız bir yılın zaman çerçevesi içinde her şarkı türünü yüksek doğrulukla öğrendiğini buldular.

Allen, “Öğrenme yetenekleri belki de düşündüğümüzden çok daha güçlü çünkü gerçekten karmaşık kalıpları hızla öğrenebiliyorlar” dedi.

Çalışma, kambur balina şarkısını yalnızca erkekler tarafından üretilen uzun, karmaşık bir vokal gösterimi olarak tanımlıyor. “Birimler” olarak adlandırılan bireysel sesler, “cümle” olarak adlandırılan bir dizide düzenlenir. Cümleler, bir “tema” yaratmak için birden çok kez tekrarlanır, daha sonra tekrarlanmadan tutarlı bir sırayla söylenir ve bir şarkının yaratılmasıyla sonuçlanır.

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