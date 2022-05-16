Arjantin çölünde Mars’ta yaşamı simüle edecekler

Bilim insanları yeni bir proje ile Mars'ın ortamını yeniden yaratmayı hedefliyor, böylece dünyanın her yerinden uzay ajansları testler yapabilecek ve ekiplerini Mars'taki gelecek görevler için eğitebilecekler.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, Arjantin’in La Rioja kentinden yüz kilometre ve başkent Buenos Aires’ten de bin kilometre uzakta, kırmızı toprak ve turuncu kanyonlarla dolu bir Mars manzarasına sahip Los Colorados’ta astronotları kızıl gezegene yapılacak gelecekteki görevler için hazırlamaya çalışıyorlar.

Solar54 projesi, Mars’ın insan kolonizasyonunu belirleyecek farklı değişkenler üzerinde bir dizi çalışma ve test gerçekleştirecek. Solar54’ün web sitesinde belirttiğine göre, Los Colorados dünyada, Mars’a en çok benzeyen yer. Projenin en önemli yönlerinden biri ise sisteminin karbon nötr olarak planlanması ve tamamen Güneş panellerinden güç alması.

Girişim kısa süre önce, Washington D.C.’de gerçekleşen büyük uluslararası havacılık endüstrisi fuarı olan Satellite DC’de Arjantinli bir delegasyon tarafından sunuldu. Kalkınma Bakanı Matías Kulfas ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Daniel Filmus, Arjantin’in ABD Büyükelçisi Jorge Argüello ile birlikte tanıtımda yer aldı.

Arjantin’deki uzayla ilgili araştırmalar, Uzay Üretimi Danışma Konseyi’ne göre 1960’ların başına kadar uzanıyor ve La Rioja, daha önce Arjantin Havacılık Enstitüsü ile ortaklaşa tasarlanan bir ve iki aşamalı roketleri fırlatmak için bir test alanı olarak kullanıldı.

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