Avrupa kavruluyor: Sokağa çıkmayın uyarısı yapıldı, yasaklar yolda

Avrupa kavurucu sıcaklarla boğuşuyor... Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 40 santigrat dereceleri geçerken yetkililer açık havada düzenlenecek etkinlikleri iptal etti. İspanya'da da termometre 46 dereceyi gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıkları ekstrem seviyelere ulaşırken Avrupa kıtası bunu korkutucu bir şekilde hissetmeye başladı…

Fransa ve İspanya’da aşırı sıcaklar etkisini göstermeye başlarken birçok yerleşim bölgesinde yaşam durma noktasına geldi. Yerel makamlar ise vatandaşların aşırı sıcaktan etkilenmemesi için bazı uyarı ve yasaklar getirirken Fransa’dan dikkat çekici bir adım geldi.

Fransa’da hava sıcaklığı bazı bölgelerde 40 santigrat dereceyi geçerken yetkililer, olası ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için bazı bölgelerde açık alanda yapılacak etkinliklere yasak getirdi. Ülkenin güneybatısındaki Gironde’de kamusal alanda yapılacak etkinlikler sıcak hava dalgası bitene kadar yasaklandı.

1947’DEN BERİ EN ERKEN TARİH

Montpellier kentinde hava sıcaklığı 44 dereceye ulaşırken Fransa Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon, Lyon yakınlarında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Bourguignon, “Hastanelerde doluluk oranı yüksek fakat halen sistem çalışıyor” açıklamasını yaptı. Ülkede devlet kurumları uyarılarında bulunurken öğrencilerin de evlerinde olmaları istendi.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo France’tan Matthieu Sorel, “Bu 1947’den beri Fransa’da en erken yüksek sıcaklık dalgası. Bu aşırı sıcak havalar küresel iklim değişikliğinin bir kanıtı” dedi.

Öte yandan İspanya da aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Sierra de la Culebra bölgesinde 7 bin hektarlık bir alan küle dönerken yaklaşık 200 kişinin de evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de açıklamalarda bulundu. Sanchez, “Güneşe fazla maruz kalmayın, bol bol sıvı tüketin” uyarısını yaptı.

İngiltere’de de sıcaklık ülke normallerinin üzerinde seyretti.

İngiltere’de bugün hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken sıcaklığın 34 santigrat dereceye çıkmasının beklendiği de belirtildi.

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