Avrupa’nın en büyük etobur dinozorunun kalıntıları bulundu

İngiltere’deki Wight Adası’nda keşfedilen fosilleşmiş dinozor kemiklerinin, bugüne kadar Avrupa’da bulunan en büyük etobour dinozora ait olduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'nın en büyük etobur dinozorunun kalıntıları, İngiltere'deki Wight Adası'nda bulundu.

Adanın sahil bölgesindeki kayalık alanda keşfedilen fosilleşmiş dinozor kemiklerinin, bugüne kadar Avrupa'da bulunan en büyük etobour dinozora ait olduğu belirtiliyor. Paleontologlar, bugün yaptıkları açıklamada, iskeleti ve kemikleri bulunan dinozorun 125 yıl önce Mezozoik Dönem'de yaşadığını duyurdu. Bulunan kalıntılar, dinozorun 10 metreden daha büyük olduğunu gösterdi.

Araştırma ekibindeki Southampton Üniversitesi'nden Chris Barker, “Dinozorun boyutu inanılmaz. Avrupa'da bugüne dek karada yaşamış en büyük yırtıcı hayvan olabilir” dedi. Dinozorun “dünyanın en büyük etobur dinozoru” olarak tanınan ve bilinen en eski dinozor cinsi olan Spinosaurus ailesinden olduğu kaydedildi.

OTOBUR DİNOZORLARLA BERABER YAŞADI

Araştırmacılar, bir kısmı bulunan dev dinozora “Beyaz Kaya Spinosaurus'u” adını verdi. Dinozorun bölgede otobur dinozorlarla aynı dönemde yaşadığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yeni elde edilen bulguların spinosaur cinsinin Batı Avrupa'da ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı teorisini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Spinosaurus dinozorlar çoğunlukla Afrika'da bulunurken daha küçük boyuttaki Giganotosaurus dinozorları Güney Amerika'da, Tarbosaurus'lar da Asya'da yaygındı.

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